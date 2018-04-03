Бойцы Росгвардии задержали обидевшего полицейского саратовца

Мужчину подвело состояние алкогольного опьянения, за которое он был случайно задержан стражами порядка.

Во время патрулирования города сотрудники Управления Росгвардии по Саратовской области обратили внимание на шедшего неровной походкой по улице Большая Горная в Кировском районе Саратова гражданина. Полицейские решили задержать саратовца, чтобы выяснить его личность.

Оказалось, чутье не подвело росгвардейцев: 41-летний задержанный числился около 2-х месяцев в розыске. Причиной розыскных мероприятий стала некорректное поведение жителя Саратова в отношении полицейского, которого злоумышленник оскорбил.

В настоящий момент саратовец задержан и передан передан сотрудниками полиции для вынесения соответствующего процессуального решения. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.