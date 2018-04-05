Бойцы Росгвардии задержали автомобильного вора

Накануне бойцы Росгвардии во время патрулирования задержали мужчину по подозрению в краже.

В вечернее время экипаж группы задержания патрулировал территорию, когда поступило сообщение о том, что в одном из дворов по проспекту Гагарина областного центра неизвестный пытается вскрыть автомобиль. Владелица иномарки сообщила приметы предполагаемого преступника, который у тому времени уже скрылся.

Во время розыска внимание росгвардейцев привлек молодой человек, который подходил под описание. Вскоре его задержали. Потерпевшая опознала злоумышленника. Оказалось, что месяцем ранее он же украл сумку с документами из ее автомобиля.

Как сообщили в Управлении Росгвардии в Оренбурге, в отношении 44-летнего местного жителя проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.