Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в Москве

Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры на севере Москвы

Полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу из ружья из окна квартиры на севере столицы. В результате происшествия никто не пострадал. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Сотрудники полиции и спецназа Росгвардии СОБР задержали мужчину, открывшего стрельбу из ружья из окна квартиры на севере столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД России.

"Поступило сообщение о стрельбе в квартире по адресу: улица 3-я Радиаторская, дом 5-1. Прибывшими на место сотрудниками полиции совместно с сотрудниками СОБР после вскрытия двери в квартиру задержан мужчина 1986 года рождения, неработающий, зарегистрированный в этой квартире", — говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина вместе со своим приятелем распивал алкоголь. Затем он схватил охотничье ружье и четыре раза выстрелил из окна во двор. В результате происшествия никто не пострадал.

Прибывшие на место полицейские изъяли у мужчины оружие и боеприпасы к нему. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело о хулиганстве.