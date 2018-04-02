Ещё
Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры на севере Москвы 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу из ружья из окна квартиры на севере столицы. В результате происшествия никто не пострадал. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Сотрудники полиции и спецназа Росгвардии СОБР задержали мужчину, открывшего стрельбу из ружья из окна квартиры на севере столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД России.
"Поступило сообщение о стрельбе в квартире по адресу: улица 3-я Радиаторская, дом 5-1. Прибывшими на место сотрудниками полиции совместно с сотрудниками СОБР после вскрытия двери в квартиру задержан мужчина 1986 года рождения, неработающий, зарегистрированный в этой квартире", — говорится в сообщении.
По данным полиции, мужчина вместе со своим приятелем распивал алкоголь. Затем он схватил охотничье ружье и четыре раза выстрелил из окна во двор. В результате происшествия никто не пострадал.
Прибывшие на место полицейские изъяли у мужчины оружие и боеприпасы к нему. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
ТВ Центр: последние новости
Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве В МВД заявили о задержании владельцев компании "Сумма" Суд арестовал совладельца компании "Сумма"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю21
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России274
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать165
«Россия сорвалась с цепи»1114
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»345
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:59
Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Шоу-бизнес
00:41
Россия испытала новую противоракету
Оружие Армия
00:16
Волочкову атаковали хейтеры
Шоу-бизнес
00:30
Бузову заметили в объятиях олимпийского чемпиона
Шоу-бизнес
00:54
Звезда «Дома-2» родила в прямом эфире
Шоу-бизнес
01:00
«Польская Барби» назвала стоимость своей внешности
Шоу-бизнес
03:01
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение