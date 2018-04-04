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В Калининграде задержали грабителей, сломавших руку ветерану ВОВ
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В Калининграде задержали грабителей, сломавших руку ветерану ВОВ 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
В Калининграде задержали грабителей, напавших на 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Как сообщалось ранее, 1 апреля двое парней заметили на улице пожилого человека. Они отвели его в сторону. Один из них заломал ему руку и отобрал пакет с продуктами и 300 рублей. Случайные прохожие помогли дедушке, в это время преступники сбежали.
Впоследствии пожилой человек обратился за медицинской помощью. Оказалось, что нападавшие сломали ему руку.
«Личности обоих мужчин уже установлены. В отношении одного из них следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Он арестован. Также полицейские дадут правовую оценку действиям его компаньона — 40-летнего мужчины, который присутствовал во время нападения на ветерана», — сообщили в МВД.
Возможно, это не первое их преступление в отношении пожилых людей. Расследование продолжается.
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