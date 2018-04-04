В Калининграде задержали грабителей, сломавших руку ветерану ВОВ

Калининграде задержали грабителей, напавших на 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД

Как сообщалось ранее, 1 апреля двое парней заметили на улице пожилого человека. Они отвели его в сторону. Один из них заломал ему руку и отобрал пакет с продуктами и 300 рублей. Случайные прохожие помогли дедушке, в это время преступники сбежали.

Впоследствии пожилой человек обратился за медицинской помощью. Оказалось, что нападавшие сломали ему руку.

«Личности обоих мужчин уже установлены. В отношении одного из них следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Он арестован. Также полицейские дадут правовую оценку действиям его компаньона — 40-летнего мужчины, который присутствовал во время нападения на ветерана», — сообщили в МВД.

Возможно, это не первое их преступление в отношении пожилых людей. Расследование продолжается.