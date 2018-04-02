Грабители отобрали у 90-летнего калининградца продукты и 300 рублей

Калининграде неизвестные отобрали у 90-летнего мужчины пакет с едой и 300 рублей. Поиском преступников занимается полиция , сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На пожилого калининградца в районе домов 107-111 на улице Комсомольской двое напали около 15.00 1 апреля.

Мужчины силой заволокли пенсионера в сквер, отобрали у него пакет и наличные. Дедушке помогли случайные прохожие. В это время нападавшие убежали.

Пенсионер запомнил, что обоим нападавшим на вид 30-35 лет. Один из них худощавого телосложения, славянской внешности, рост около 160 см коротко стрижен. Он был одет не по сезону легко. У второго более плотное телосложение, рост около 170 см. Во что он был одет, пострадавший не запомнил. Чтобы точнее установить личности преступников, полиция просит откликнуться очевидцев, которые помогли пожилому калининградцу.

В случае если Вы стали свидетелем данного происшествия, а также можете сообщить информацию о личности нападавших, просьба позвонить в отдел полиции № 3 городского УМВД по телефонам: 552-098 (дежурная часть), +7 (909) 799-55-33 (уголовный розыск), либо 112.