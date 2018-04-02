За взятки у компаний будут арестовывать имущество

Президент направил депутатам проект об аресте имущества юрлиц, которых уличили во взятке чиновнику.

Арест будет накладываться как мера обеспечения, то есть, пока компания не выплатит штраф. Он может составлять до 3 размеров взятки (с. 19.28 КоАП РФ ).

Арестовать смогут имущество, которое не дороже этой величины. Решение о наложении ареста получат право принимать только судьи.

Одновременно предлагается освобождать от штрафа те компании, которые либо помогут следствию, либо будет доказано, что у них вымогали деньги.