СМИ: братьев Магомедовых поместили в вип-изолятор «Кремлевский централ»

Владельцы группы «Сумма» Братья Магомедовы, арестованные по подозрению в организации преступного сообщества, находятся в следственном вип-изоляторе «Кремлевский централ» (СИЗО-1). Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Он уточнил, что СИЗО-1 расположен на одной территории с СИЗО «Матросская тишина».

Там же находится и партнер Магомедовых, глава компании «Интэкс» Артур Максидов.

31 марта Магомедовы и Максидов были арестованы по решению Тверского суда Москвы . Им инкриминируют организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).