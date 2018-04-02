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СМИ: братьев Магомедовых поместили в вип-изолятор «Кремлевский централ»
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СМИ: братьев Магомедовых поместили в вип-изолятор «Кремлевский централ» 

Ридус 1 час назад
Владельцы группы «Сумма» Братья Магомедовы, арестованные по подозрению в организации преступного сообщества, находятся в следственном вип-изоляторе «Кремлевский централ» (СИЗО-1). Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Он уточнил, что СИЗО-1 расположен на одной территории с СИЗО «Матросская тишина».
Там же находится и партнер Магомедовых, глава компании «Интэкс» Артур Максидов.
31 марта Магомедовы и Максидов были арестованы по решению Тверского суда Москвы. Им инкриминируют организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Подробнее об этом деле — в материале «Ридуса».
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