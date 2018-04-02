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Братьев Магомедовых поместили в одиночные камеры СИЗО
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Братьев Магомедовых поместили в одиночные камеры СИЗО 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил, что владельцы группы «Сумма» братья Магомедовы находятся под стражей в одиночных камерах СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что следственный департамент МВД подозревает Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 млрд руб.
"На данный момент они находятся в следственном изоляторе СИЗО «Лефортово», где их разместили в одиночных камерах. В ближайшее время переводить в общие камеры их не планируется", — сказал Мельников.
Ранее группа «Сумма» сообщила, что все структуры компании работают в штатном режиме.
Председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, подозреваются в хищениях, растрате и организации преступного сообщества.
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