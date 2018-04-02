Братьев Магомедовых поместили в одиночные камеры СИЗО

Уточняется, что следственный департамент МВД подозревает Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 млрд руб.

"На данный момент они находятся в следственном изоляторе СИЗО «Лефортово», где их разместили в одиночных камерах. В ближайшее время переводить в общие камеры их не планируется", — сказал Мельников.

Ранее группа «Сумма» сообщила, что все структуры компании работают в штатном режиме.