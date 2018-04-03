Задержали тюменца, который убил мужчину и поджег его в квартире на Парфенова

Инцидент произошел первого апреля. Приехавшие тушить квартиру сотрудники МЧС обнаружили в ней тело убитого. — Обвиняемый, находясь в компании двоих товарищей, употреблял вместе с ними алкоголь. На почве неприязненных отношений мужчина стал избивать 47-летнего знакомого. После нанесения множественных ударов он поджег квартиру и с места происшествия скрылся, — рассказали подробности в региональном СКР Подозреваемый — родом из Тюменского района. Ранее его уже судили за убийство человека. Мужчина находится под стражей. Ему предъявили обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью.