В сгоревшей квартире на Парфенова нашли убитого мужчину 

Сегодня рано утром, 2 апреля, в 38 доме по улице Парфенова произошло убийство мужчины. Преступник, по словам местных жителей, зарезал хозяина квартиры около пяти часов утра, а затем устроил пожар. Соседи, почувствовав запах гари, сразу вызвали МЧС.
— Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире поступило в 4:05. На место сразу выдвинулись пять единиц спецтехники и 11 человек личного состава. Очаг возгорания был на кухне. По предварительной версии, пожар начался в результате неосторожного обращения с огнем. Во время тушения было найдено тело мужчины, — прокомментировал Сергей Юсько, руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области.
В следственном комитете пояснили, что на теле мужчины 1971 года рождения были обнаружены следы насильственной смерти. По этому факту уже возбудили уголовное дело. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося и виновных лиц.