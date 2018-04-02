В сгоревшей квартире на Парфенова нашли убитого мужчину 

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Жительница Тюменской области отправится в колонию за неявку на принудительные работы

Убийство в Заречном: прохожие обнаружили тело во дворе многоэтажки

Одиннадцать студентов ТИУ пойдут под суд за взятку в размере 190 000 рублей