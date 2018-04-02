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В сгоревшей квартире на Парфенова нашли убитого мужчину
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В сгоревшей квартире на Парфенова нашли убитого мужчину 

72.ru 29 минут назад
Фото: 72.ru
Сегодня рано утром, 2 апреля, в 38 доме по улице Парфенова произошло убийство мужчины. Преступник, по словам местных жителей, зарезал хозяина квартиры около пяти часов утра, а затем устроил пожар. Соседи, почувствовав запах гари, сразу вызвали МЧС.
— Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире поступило в 4:05. На место сразу выдвинулись пять единиц спецтехники и 11 человек личного состава. Очаг возгорания был на кухне. По предварительной версии, пожар начался в результате неосторожного обращения с огнем. Во время тушения было найдено тело мужчины, — прокомментировал Сергей Юсько, руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области.
В следственном комитете пояснили, что на теле мужчины 1971 года рождения были обнаружены следы насильственной смерти. По этому факту уже возбудили уголовное дело. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося и виновных лиц.
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