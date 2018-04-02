Двое вооруженных ножом и пистолетом злоумышленников ограбили московскую клинику

Инцидент произошел на улице Рабочая.

В понедельник,2 апреля, стало известно, что двое вооруженных мужчин напали на стоматологическую клинику в центре столицы. Их добычей стали 30 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по городу уточнили, что инцидент произошел утром 1 апреля в доме 32, строение по улице Рабочая.

— Как выяснилось, в стоматологическую клинику вошли двое неизвестных. Угрожая санитарке предметами, похожими на нож и пневматический пистолет, они отняли у нее мобильный телефон и золотую цепочку, а также достали из сейфа принадлежащие клинике 30 тысяч рублей, — сообщили в полиции.

Сопротивление злоумышленникам оказал врач учреждения 1987 года рождения, в сторону которого один из мужчин выстрелил несколько раз, после чего грабители скрылись. Отмечается, что после инцидента медик не обратился за помощью.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», передает агентство городских новостей «Москва»

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