В Кольцово пермяк попытался пронести через границу 50 000 долларов США

Мужчина прилетел из Стамбула . Во время прохождения таможни он не смог ответить на вопрос, сколько наличных денег в его багаже. Во время досмотра в барсетке пассажира обнаружены наличные денежные средства в размере 50 тысяч долларов США (в пересчете на российские рубли составляет около трёх миллионов рублей).

«Мужчина объяснил, что он знаком с таможенным законодательством и знал о необходимости декларирования наличных денежных средств. При этом он думал, что данная мера распространяется только на вывоз денежных средств», — пояснили в Уральском таможенном управлении

Деньги у мужчины изъяли, по факту происшествия проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде наличных средств. В случае, если вину мужчины докажут, ему могут назначить штраф в размере, превышающем незаконно ввозимую сумму в три — десять раз. Другие санкции за это преступление — удержание заработной платы или других доходов осуждённого в течение двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет.