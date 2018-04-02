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В Кольцово пермяк попытался пронести через границу 50 000 долларов США
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В Кольцово пермяк попытался пронести через границу 50 000 долларов США 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Екатеринбурге в аэропорту «Кольцово» задержали пермяка, который пытался незаконно ввести в Россию 50 тысяч долларов США.
Мужчина прилетел из Стамбула. Во время прохождения таможни он не смог ответить на вопрос, сколько наличных денег в его багаже. Во время досмотра в барсетке пассажира обнаружены наличные денежные средства в размере 50 тысяч долларов США (в пересчете на российские рубли составляет около трёх миллионов рублей).
«Мужчина объяснил, что он знаком с таможенным законодательством и знал о необходимости декларирования наличных денежных средств. При этом он думал, что данная мера распространяется только на вывоз денежных средств», — пояснили в Уральском таможенном управлении.
Деньги у мужчины изъяли, по факту происшествия проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде наличных средств. В случае, если вину мужчины докажут, ему могут назначить штраф в размере, превышающем незаконно ввозимую сумму в три — десять раз. Другие санкции за это преступление — удержание заработной платы или других доходов осуждённого в течение двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет.
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