Подозреваемого в разбое и убийстве ветерана задержали донские пограничники 

Как сообщает пресс-служба регионального погрануправления ФСБ РФ, уроженец Тамбова, который находился в федеральном розыске по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных 105 УК РФ (убийство), ст. 162 (разбой) УК РФ, 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов), был задержан при попытке въехать на территорию РФ на автомобильном пункте пропуска «Донецк».
Сообщается, что в 2002 году в городе Валуйки Белгородской области задержанный убил участника Великой Отечественной войны, завладел его охотничьим ружьем, после чего с применением насилия вынудил супругу ветерана отдать его ордена и медали.