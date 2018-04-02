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Житель Волховского района сядет на два года за убийство собутыльника
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Житель Волховского района сядет на два года за убийство собутыльника 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти, на днях было завершено расследование уголовного дела, возбужденного за убийство двухлетней давности.
Так, следствием и судом установлено, что вечером 15 декабря 2016 года компания мужчин распивала спиртное в квартире одного из домов в поселке Аврово Волховского района Ленобласти. В ходе пьянки между двумя её участниками завязался жаркий конфликт, который закончился дракой. В итоге обвиняемый избил одного из своих знакомых, нанеся ему удары руками, ногами и табуретом по голове и телу. После произошедшего обвиняемый самостоятельно вызвал скорую помощь и полицию. Потерпевший был доставлен в больницу, однако позже скончался от полученных травм.
Суд признал 58-летнего мужчину, любившего выпить, виновным. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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