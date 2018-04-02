Житель Волховского района сядет на два года за убийство собутыльника

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти , на днях было завершено расследование уголовного дела, возбужденного за убийство двухлетней давности.

Так, следствием и судом установлено, что вечером 15 декабря 2016 года компания мужчин распивала спиртное в квартире одного из домов в поселке Аврово Волховского района Ленобласти. В ходе пьянки между двумя её участниками завязался жаркий конфликт, который закончился дракой. В итоге обвиняемый избил одного из своих знакомых, нанеся ему удары руками, ногами и табуретом по голове и телу. После произошедшего обвиняемый самостоятельно вызвал скорую помощь и полицию. Потерпевший был доставлен в больницу, однако позже скончался от полученных травм.