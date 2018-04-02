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Жительница Приморья попалась на незаконное продаже алкоголя
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Жительница Приморья попалась на незаконное продаже алкоголя 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Заместителем прокурора города Находки утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении жительницы Находки, обвиняемой в неоднократной незаконной розничной продаже алкоголя, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Преступление совершено предпринимательницей, осуществлявшей свою деятельность на территории Находкинского городского округа.
Женщина не имела права на осуществление розничной продажи спиртосодержащей продукции и раньше уже подвергалась административному наказанию за продажу алкоголя. Но это ее не остановило и она снова продавала раствор с содержанием этилового спирта местному жителю.
В настоящее время уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.
Женщине грозит штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года.
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