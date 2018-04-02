В Приморье осужден пожизненно сержант полиции, который изнасиловал и убил 9-летнюю девочку

Суд Приморского края вынес приговор уже бывшему стражу порядка, который признан виновным в убийстве

малолетней школьницы. Перед смертью девочка подверглась сексуальному надругательству. Убивший ребенка полицейский оказался серийным насильником.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде пожизненного срока лишения свободы в колонии особого режима , сообщает

официальный сайт

краевого управления СК РФ . При этом педофил-убийца назван просто «26-летним мужчиной», хотя два года назад следователи отмечали, что за жестокое преступление был задержан" бывший сотрудник вневедомственной охраны" полиции (ныне Росгвардия).

Как следует из материалов уголовного дела, днем 17 сентября 2015 года сержант полиции проезжал на своем автомобиле по улице Калинина в селе Лазо и увидел идущую по дороге 9-летнюю Альбину Ганзей. «Он подъехал к ней и попросил показать, где находится школа. Потерпевшая в силу своего малолетнего возраста наивно согласилась показать школу и села на заднее сиденье автомобиля», — говорится в пресс-релизе.

Страж порядка завез третьеклассницу на пустырь в районе деревни Краснояровка, заблокировал двери, «лишив ребенка возможности убежать», после чего жестоко избил и изнасиловал школьницу в различной форме. Решив скрыть следы преступления, полицейский задушил жертву. Труп злоумышленник отнес в кусты и облил бензином. Вечером того же дня педофил вернулся на место преступления, повторно облил труп горючим и поджег его, сообщает

VL.ru Об исчезновении Альбины в полицию сообщила ее 27-летняя мать. Поисками девочки занимались не только полицейские, но и военнослужащие, волонтеры, школьники и жители села Лазо. 20 сентября обгоревшие останки Альбины были найдены волонтерами.

"Преступление не удалось раскрыть по горячим следам, однако подсудимый все же попал в поле зрения следователей. Его автомобиль был замечен недалеко от места преступления", — отметили в управлении СК РФ.

Полицейский предоставил алиби, но оно было опровергнуто следователями. Под давлением улик он признался в убийстве школьницы. Во время обыска в доме задержанного в его компьютере было обнаружено множество видеозаписей с детской порнографией. Такие же материалы были найдены в телефоне подозреваемого.

В ходе расследования выяснилось, что с лета 2015 года до весны 2016 года полицейский совершил еще 18 преступлений против половой неприкосновенности трех детей.

Причем в двух изнасилованиях детей участвовали сообщники сотрудника МВД — мужчина и женщина. Им суд назначил наказание в виде четырех лет и 3,5 года лишения свободы соответственно.