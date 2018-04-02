В московских аэропортах задержали более десяти рейсов

В понедельник утром, 2 апреля, в московских аэропортах задержано более десяти рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

«Шереметьево» к указанному времени семь рейсов задержано. О причинах не сообщается.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в московском регионе ожидается дождливая погода с порывистым ветром до 10 м/с. Воздух днем прогреется до 7 градусов тепла.

Напомним, накануне в московских аэропортах задержали более 25 рейсов. Из них 17 авиарейсов были полностью отменены.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM