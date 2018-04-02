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В московских аэропортах задержали более десяти рейсов
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В московских аэропортах задержали более десяти рейсов 

Мир24 35 минут назад
В понедельник утром, 2 апреля, в московских аэропортах задержано более десяти рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
Так, к 09:15 мск в «Домодедово» задержано пять рейсов, отменено — шесть. Во аэропорту «Внуково» задержали шесть рейсов.
В «Шереметьево» к указанному времени семь рейсов задержано. О причинах не сообщается.
По прогнозам синоптиков, в понедельник в московском регионе ожидается дождливая погода с порывистым ветром до 10 м/с. Воздух днем прогреется до 7 градусов тепла.
Напомним, накануне в московских аэропортах задержали более 25 рейсов. Из них 17 авиарейсов были полностью отменены.
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