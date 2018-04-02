В Костроме задержали расхитителя нарко-тайников

Полицейские задержали жителя Судиславского района, сообщает управление МВД России по Костромской области . Мужчину подозревают в хранении крупных партий наркотика. 27-летнего судиславца задержали прямо на улице — при себе у него было 5,5 граммов смеси соли и спайса.

27-летнего жителя Судиславского района сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Костроме остановили на одной из улиц областного центра. При себе у молодого человека было обнаружено почти 5,5 граммов наркотического средства, — рассказали в УМВД.

Нарушитель сообщил, что нашел наркотики в чужом тайнике — молодой человек изучил системы закладок, и начал воровать «схроны» других наркоторговцев. При этом, злоумышленник сам давно употребляет наркотики. Сейчас против мужчины завели дело, его обвиняют в покушении на незаконное производство, сбыт и пересылку наркотических веществ. По.3 ст. 30 ч.4 ст. 228.1 УК РФ ему грозит 8-летний срок.