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Командир военной части в Севастополе оштрафован за насилие над подчиненной
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Командир военной части в Севастополе оштрафован за насилие над подчиненной 

РИА Новости 2 часа назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. Гарнизонный суд назначил наказание в виде штрафа в 80 тысяч рублей командиру войсковой части в Севастополе, полковнику Владимиру Карпуну за применение насилия в отношении подчиненной, сообщил представитель военного следственного управления СК РФ по Черноморскому флоту.
Суд установил, что командир войсковой части 86862 (Севастополь) 18 августа 2017 года в присутствии других военных и работников грубо схватил подчиненную, вывернув руку, толкнул ее и одновременно ударил рукой в область правой лопатки. Женщина упала на пол, ударившись при падении. Причиной таких действий, по данным следствия, стало несогласие женщины подписывать дополнительное соглашение к трудовому договору.
"Севастопольский гарнизонный военный суд признал Карпуна виновным в совершении инкриминируемого ему деяния и назначил наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей", — рассказал представитель СК Александр Куратов.
Суд установил, что своими действиями Карпун причинил подчиненной не повлекшие вреда здоровью телесные повреждения, а также физическую боль, нравственные страдания, унижение чести и достоинства перед иными военными и работниками. В ходе предварительного следствия и на суде Карпун признал свою вину полностью, в содеянном раскаялся.
Командир части признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия.
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