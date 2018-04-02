Вынесен приговор зауральскому убийце, пытавшемуся свалить вину на мертвого подельника 

Курганский областной суд вынес приговор 30-летнему жителю Звериноголовского района. Мужчина обвинялся по статье «Убийство, сопряженное с разбоем».
В марте 2017 года обвиняемый и его подельник в коммунальной квартире на улице Красина в Кургане убили проживавшего там мужчину, чтобы забрать его имущество. В качестве орудий преступления зауральцы использовали нож и фрагмент электрического провода.
— Уголовное дело в отношении одного из фигурантов было прекращено в связи со смертью. Второй мужчина попытался переложить всю ответственность за содеянное на соучастника, однако суд отверг такую версию и вынес обвинительный приговор, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Убийца приговорен к 18 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Также после освобождения еще год его свобода будет ограничена.