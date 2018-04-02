Полицейские разыскивают злоумышленников, обокравших торговую точку в Тольятти на сумму более 2 млн рублей 

В совершении преступления подозреваются трое мужчин, которые попали на записи камер наблюдения, установленных в помещении. ГУ МВД России по Самарской области сообщает, что ночью в субботу, 24 марта, злоумышленники незаконным путем проникли в торговую точку, расположенную в Комсомольском районе Тольятти. Мужчины похитили принадлежащее фирме имущество на общую сумму свыше двух миллионов рублей. Украли в основном товары, находящиеся в перечне технически сложных. Злоумышленников засняли камеры видеонаблюдения, расположенные в торговой точке. Подозреваемые — трое крепких мужчин среднего роста. Все они были одеты в куртки темных цветов с капюшонами и белые перчатки. Лица злоумышленники прикрыли шарфами. На двух из них были темные штаны, отличалась лишь обувь: у одного дна была светлой, у другого — темной. Третий подозреваемый был одет в джинсы с потертостями на коленях и кроссовки светлого цвета. Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кто владеет какой-либо информацией о подозреваемых, сообщать по телефонам: 8 (8482) 93-47-16, 8 (8482) 93-47-02, 8-917-123-42-33 или в ОП № 23 УМВД России по городу Тольятти (Коммунистическая, 120).
Фото: ГУ МВД России по Самарской области