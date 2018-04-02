Двух жителей Томской области задержали за незаконную легализацию мигрантов

"Установлено, что сотрудники томской коммерческой организации, вступив в преступный сговор, организовали канал незаконного пребывания иностранных граждан в регионе. Для легализации иностранцев преступная группа за денежное вознаграждение обеспечивала для них фиктивную регистрацию в адресах пребывания, в которых они заведомо не планировали проживать", — говорится в сообщении.

В управлении также сообщили, что члены группы изготавливали фиктивные трудовые договора с гражданами России , позволявшие иностранцам пребывать в РФ после завершения срока регистрации до окончания срока действия такого договора. Кроме того, иностранцам предоставляли части бланков уведомлений о постановке их на миграционный учет с оттиском поддельных печатей миграционной службы, что создавало видимость их законного пребывания в стране.

"В ходе обысков были обнаружены и изъяты паспорта иностранных граждан, документы, использовавшиеся для легализации мигрантов на территории РФ, средства изготовления поддельных документов, база данных лиц, пользовавшихся незаконными услугами подозреваемых", — говорится в сообщении.

В отношении двух подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «организация группой лиц по предварительному сговору незаконного пребывания иностранных граждан в РФ». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

В УФСБ подчеркнули, что подобные каналы незаконной миграции являются одним из способов проникновения в Россию иностранцев, «вынашивающих террористические намерения».