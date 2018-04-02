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Двух жителей Томской области задержали за незаконную легализацию мигрантов
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Двух жителей Томской области задержали за незаконную легализацию мигрантов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 2 апр — РИА Новости. Канал незаконной легализации иностранных граждан в Томской области пресекли сотрудники управления ФСБ и прокуратуры, задержано два человека, сообщает в понедельник УФСБ по региону.
"Установлено, что сотрудники томской коммерческой организации, вступив в преступный сговор, организовали канал незаконного пребывания иностранных граждан в регионе. Для легализации иностранцев преступная группа за денежное вознаграждение обеспечивала для них фиктивную регистрацию в адресах пребывания, в которых они заведомо не планировали проживать", — говорится в сообщении.
В управлении также сообщили, что члены группы изготавливали фиктивные трудовые договора с гражданами России, позволявшие иностранцам пребывать в РФ после завершения срока регистрации до окончания срока действия такого договора. Кроме того, иностранцам предоставляли части бланков уведомлений о постановке их на миграционный учет с оттиском поддельных печатей миграционной службы, что создавало видимость их законного пребывания в стране.
"В ходе обысков были обнаружены и изъяты паспорта иностранных граждан, документы, использовавшиеся для легализации мигрантов на территории РФ, средства изготовления поддельных документов, база данных лиц, пользовавшихся незаконными услугами подозреваемых", — говорится в сообщении.
В отношении двух подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «организация группой лиц по предварительному сговору незаконного пребывания иностранных граждан в РФ». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
В УФСБ подчеркнули, что подобные каналы незаконной миграции являются одним из способов проникновения в Россию иностранцев, «вынашивающих террористические намерения».
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