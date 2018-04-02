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Житель Новороссийска получил в банке сумму в тысячу раз больше, чем хотел
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Житель Новороссийска получил в банке сумму в тысячу раз больше, чем хотел 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В одном из банков Новороссийска оператор-кассир выдала клиенту по ошибке вместо 855 рублей 855 тысяч рублей. Мужчина об ошибке сообщать не стал и внезапно разбогатевшим поспешил скрыться. Сотрудница банка обратилась в полицию с заявлением о краже денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Оперативники установили личность клиента. Оказалось, что 27-летний гражданин уже был ранее неоднократно судим. К его поиску подключились все дежурные наряды полиции.
Через несколько дней мужчину задержали. Он хотел покинуть город. Часть нежданно свалившегося богатства гражданин успел промотать. Теперь ему грозит уголовное наказание — до 6 лет лишения свободы.
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