Житель Новороссийска получил в банке сумму в тысячу раз больше, чем хотел

В одном из банков Новороссийска оператор-кассир выдала клиенту по ошибке вместо 855 рублей 855 тысяч рублей. Мужчина об ошибке сообщать не стал и внезапно разбогатевшим поспешил скрыться. Сотрудница банка обратилась в полицию с заявлением о краже денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Оперативники установили личность клиента. Оказалось, что 27-летний гражданин уже был ранее неоднократно судим. К его поиску подключились все дежурные наряды полиции.

Через несколько дней мужчину задержали. Он хотел покинуть город. Часть нежданно свалившегося богатства гражданин успел промотать. Теперь ему грозит уголовное наказание — до 6 лет лишения свободы.