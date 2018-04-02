В Орехово-Зуеве обнаружили подпольную лабораторию с коноплей 

В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 230 кустов конопли, три «свертка» с марихуаной, массой более 18 граммов.
Подпольная лаборатория была оборудована в деревне Слободище. В доме, обустроенном для выращивания обнаружили тепловые лампы, вентиляторы, семена растений, удобрения и специальное оборудование для создания парника — рассказывает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Следственным отделом МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет.