В Орехово-Зуеве обнаружили подпольную лабораторию с коноплей

В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 230 кустов конопли, три «свертка» с марихуаной, массой более 18 граммов.

Следственным отделом МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет.