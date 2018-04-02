Плантацию с 230 кустами конопли нашли полицейские в подмосковной деревне

«Установлено, что злоумышленники арендовали дом в деревне Слободище и оборудовали его под подпольную лабораторию по незаконному культивированию растений, содержащих наркотические средства. Для выращивания наркотиков подозреваемые приобрели тепловые лампы, вентиляторы, семена растений, удобрения и специальное оборудование для создания парника», — уточнила Петрова.

Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли у мужчин порядка 230 кустов конопли. У подозреваемых нашли также сверток с растительным веществом внутри. Проведенное исследование показало, что это была марихуана. Общая масса наркотика составила более шести граммов.

При личном досмотре правоохранители изъяли еще два свертка с марихуаной весом свыше 12 граммов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков. Максимальное наказание по этой статье уголовного кодекса предусматривает тюремное заключение сроком до 20 лет.

Задержанные мужчины находятся под стражей.