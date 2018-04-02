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Плантацию с 230 кустами конопли нашли полицейские в подмосковной деревне
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Плантацию с 230 кустами конопли нашли полицейские в подмосковной деревне 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Наркополицейские совместно с бойцами специального назначения «Гром» задержали на территории Московской области трех подозреваемых в незаконном сбыте накротических средств. Об этом рассказала начальник пресс‐службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.
«Установлено, что злоумышленники арендовали дом в деревне Слободище и оборудовали его под подпольную лабораторию по незаконному культивированию растений, содержащих наркотические средства. Для выращивания наркотиков подозреваемые приобрели тепловые лампы, вентиляторы, семена растений, удобрения и специальное оборудование для создания парника», — уточнила Петрова.
Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли у мужчин порядка 230 кустов конопли. У подозреваемых нашли также сверток с растительным веществом внутри. Проведенное исследование показало, что это была марихуана. Общая масса наркотика составила более шести граммов.
При личном досмотре правоохранители изъяли еще два свертка с марихуаной весом свыше 12 граммов.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков. Максимальное наказание по этой статье уголовного кодекса предусматривает тюремное заключение сроком до 20 лет.
Задержанные мужчины находятся под стражей.
Ранее в МВД рассказали о росте преступности в нескольких странах ЕС после легализации марихуаны. Вместо ожидаемого снижения оборота наркотиков и проблемы наркомании криминальная обстановка в таких государствах лишь ухудшилась.
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