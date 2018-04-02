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Неработающего мужчину в Москве ограбили на 500 тыс. руб
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Неработающего мужчину в Москве ограбили на 500 тыс. руб 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Неизвестный напал на безработного мужчину в Москве и отобрал у него почти 500 тысяч рублей и личные вещи, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, в полицию обратился неработающий мужчина с заявлением о разбое по адресу: улица Сумская, 6-1.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в подъезде №5 дома по указанному адресу, неизвестный в капюшоне и с шарфом на лице, угрожая предметом, похожим на нож, заявителю, открыто похитил у него 490 тысяч рублей (принадлежность денежных средств устанавливается), телефон сотовой связи, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что материальный ущерб составил около 530 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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