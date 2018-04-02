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Начальником Управления МВД России по Казани стал Александр Мищихин
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Начальником Управления МВД России по Казани стал Александр Мищихин 

АиФ Казань 48 минут назад
Александра Мищихина назначили начальником Управления МВД России по Казани.
До него этот пост занимал Алексей Соколов.
Александр Мищихин родился в Елабуге в 1978 году. Окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции, затем Казанский юридический институт МВД России. Работал оперуполномоченный отделения уголовного розыска Елабужского ГРОВД МВД РТ, оперуполномоченным группы по борьбе с экономическими преступлениями Менделеевского ОВД МВД РТ, преподавателем кафедры оперативно-розыскной деятельности ОВД Елабужской специальной средней школы милиции МВД России, заместителем начальника отдела МВД РФ по Менделеевскому району. В 2015 году его назначили начальник полиции отдела МВД России по Лениногорскому району.
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