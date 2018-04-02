Начальником Управления МВД России по Казани стал Александр Мищихин 

Александра Мищихина назначили начальником Управления МВД России по Казани.
До него этот пост занимал Алексей Соколов.
Александр Мищихин родился в Елабуге в 1978 году. Окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции, затем Казанский юридический институт МВД России. Работал оперуполномоченный отделения уголовного розыска Елабужского ГРОВД МВД РТ, оперуполномоченным группы по борьбе с экономическими преступлениями Менделеевского ОВД МВД РТ, преподавателем кафедры оперативно-розыскной деятельности ОВД Елабужской специальной средней школы милиции МВД России, заместителем начальника отдела МВД РФ по Менделеевскому району. В 2015 году его назначили начальник полиции отдела МВД России по Лениногорскому району.