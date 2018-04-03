Проект по выращиванию овощей в Наро‑Фоминском округе принесет Подмосковью 81,5 млн руб

В бюджет Подмосковья поступит 81,5 миллионов рублей благодаря проекту по выращиванию овощей в Наро-Фоминском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Как отметил министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев , в ближайшие 6 лет в Наро-Фоминском округе на земельном участке площадью 2,347 тысячи гектара появится комплекс по производству овощей открытого грунта — четыре овощехранилища, цех переработки и фасовки продукции, а также теплицы для выращивания рассады.

«Инвесторы планируют выращивать овощи с использованием современных технологий, что позволит сформировать непрерывный цикл производства — от выращивания овощей до поставки их в сети в упакованном и расфасованном виде. К 2024 году в бюджет области поступит 81,5 миллионов рублей, появится 85 рабочих мест, а годовой объем капусты, моркови, свеклы и картофеля, выпускаемых производственным комплексом, составит 40 тысяч тонн», — сказал Аверкиев.

Он отметил, что Минмособлимущество обеспечило передачу земли компании «МосАгроФуд-Н» для реализации бизнеса по развитию овощеводства в Московской области.

«В последнее время увеличилось количество инвесторов, которые готовы организовать свой бизнес в Подмосковье. Масштабные проекты необходимы области, потому что любой новый проект — это, прежде всего, инвестиции, которые повышают экономический уровень региона, обеспечивают людей рабочими местами и продукцией, а с реализацией проекта появляются новые возможности для подрастающего поколения», — отметил Аверкиев.