В Ульяновске контрактник оскорбил женщину и избил мужчину

Суд приговорил военного-контрактника к крупному штрафу за драку в кафе.

По показаниям потерпевшего, 17 сентября 2017 года он с братом, женой и ее подругами отдыхал в одном из ульяновских кафе. Один из посетителей нецензурно оскорбил его супругу. Когда мужчина подошел к обидчику, тот ударил его кулаком в лицо. А когда потерпевший упал, стал избивать его ногами до потери сознания.

Врачи впоследствии диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму.

Нападавшим оказался военнослужащий одной из ульяновских частей Егоров. Ульяновский гарнизонный военный суд поверил потерпевшему — его рассказ подтверждался показаниями свидетелей. Егорова признали виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью и приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей. Также обязали выплатить жертве 200 тысяч рублей в возмещение морального вреда.