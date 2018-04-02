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В Ульяновске контрактник оскорбил женщину и избил мужчину
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В Ульяновске контрактник оскорбил женщину и избил мужчину 

АиФ — Ульяновск 57 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Суд приговорил военного-контрактника к крупному штрафу за драку в кафе.
По показаниям потерпевшего, 17 сентября 2017 года он с братом, женой и ее подругами отдыхал в одном из ульяновских кафе. Один из посетителей нецензурно оскорбил его супругу. Когда мужчина подошел к обидчику, тот ударил его кулаком в лицо. А когда потерпевший упал, стал избивать его ногами до потери сознания.
Врачи впоследствии диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму.
Нападавшим оказался военнослужащий одной из ульяновских частей Егоров. Ульяновский гарнизонный военный суд поверил потерпевшему — его рассказ подтверждался показаниями свидетелей. Егорова признали виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью и приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей. Также обязали выплатить жертве 200 тысяч рублей в возмещение морального вреда.
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