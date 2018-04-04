В Челябинске начальника миграционного контроля посадили в СИЗО

Сотрудники ФСБ задержали Белоносова 2 апреля, во время обысков в миграционном отделении. Изначально силовики сообщили, что подозревают своего коллегу в получении взяток на сумму более 400 тыс. рублей. В ходе судебного заседания прозвучала уже цифра в 3,7 млн рублей.

По версии следствия, начальник миграционного контроля с 2008 года ставил мигрантов на учёт по фиктивным адресам, а затем не предпринимал никаких мер по проверке их фактичекого пребывания. Свою вину Белоносов не признаёт. На суде он заявил, что уголовное дело сфабриковано для того, чтобы убрать его с должности. Теперь полицейскому грозит до 15 лет тюрьмы.