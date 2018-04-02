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Полицейские в Орехово-Зуевском районе изъяли у местных жителей около 230 кустов конопли
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Полицейские в Орехово-Зуевском районе изъяли у местных жителей около 230 кустов конопли 

Агентство «Москва» 1 час назад
Сотрудники полиции задержали в Орехово-Зуевском районе трех местных жителей по подозрению в незаконном сбыте наркотиков, из оборота изъяли около 230 кустов конопли, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Орехово-Зуевское» при поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое местных жителей в возрасте от 29 до 52 лет, подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств.
В ходе обыска по месту проживания правонарушителей сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 230 кустов конопли», — рассказала Т. Петрова.
Кроме того, полицейские изъяли сверток, в котором, как показало исследование, было около 6 гр. конопли. При личном досмотре у злоумышленников изъято еще два свертка с марихуаной, общей массой более 12 гр.
Установлено, что злоумышленники арендовали дом в дер. Слободище и оборудовали его под подпольную лабораторию по незаконному культивированию марихуаны. Для выращивания наркотиков подозреваемые купили тепловые лампы, вентиляторы, семена растений, удобрения и специальное оборудование для создания парника.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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