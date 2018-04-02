В Нижневартовском районе бывшего сотрудника ГИБДД судят за получение взяток

Югре завершено расследование в отношении бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД МО МВД России «Нижневартовский».

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, бывший сотрудник Госавтоинспекции обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290, частью 1 статьи 291.2, частью 2 статьи 292, частью 1 статьи 174.1 УК РФ (получение взяток за незаконные действия, служебный подлог, легализация денежных средств, полученных преступным путем).

«В ходе следствия обвиняемый в полном объеме признал вину в совершении инкриминируемых преступлений. Вскоре он предстанет перед судом. В общей сложности ему инкриминируется 26 эпизодов преступной деятельности (17 — получение взяток, 8 — служебные подлоги, 1 — легализация денежных средств, полученных преступным путем). Объем уголовного дела составил 16 томов», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела в отношении посредника в передаче взятки находится на судебном рассмотрении.