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Мужчина в НСО забрал у пожилой женщины 3 кг мяса и деньги
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Мужчина в НСО забрал у пожилой женщины 3 кг мяса и деньги 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В поселке Верх-Сузун Сузунского района Новосибирской области полицейские задержали мужчину, который подозревается в разбое. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Инцидент, в котором обвиняют местного жителя, произошел в начале марта 2018 года. Мужчина пришел в квартиру одного из домов рабочего поселка Сузун и потребовал у 80-летней женщины деньги и другие ценности. Угрожая ей ножом, злоумышленник забрал 3 кг мяса и деньги. По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составила 1300 рублей.
Женщина 1 апреля заявила о произошедшем в полицию. Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Оказалось, что это 29-летний житель села Верх-Сузун. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Проводится расследование.
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