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В Челябинской области проходят обыски в управлении по вопросам миграции
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В Челябинской области проходят обыски в управлении по вопросам миграции 

РИА Новости 29 минут назад
ЧЕЛЯБИНСК, 2 апр — РИА Новости. Оперативно-следственные действия приводятся в понедельник в управлении по вопросам миграции ГУМВД России по Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
"Оперативно-розыскной частью службы безопасности ГУМВД России по Челябинской области совместно с коллегами из управления ФСБ Челябинской области в управлении по вопросам миграции ГУМВД России по региону проводится необходимый комплекс мероприятий", — сказал собеседник агентства.
От других комментариев в областной полиции в настоящее время отказались. Также следственное управление СКР по региону не прокомментировало в настоящее время данную информацию.
Как добавил РИА Новости источник в региональном надзорном ведомстве, речь идет о получении взяток от трех физических лиц за решение вопросов, связанных с регистрацией иностранных граждан на территории России.
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