В Челябинской области проходят обыски в управлении по вопросам миграции

"Оперативно-розыскной частью службы безопасности ГУМВД России по Челябинской области совместно с коллегами из управления ФСБ Челябинской области в управлении по вопросам миграции ГУМВД России по региону проводится необходимый комплекс мероприятий", — сказал собеседник агентства.

От других комментариев в областной полиции в настоящее время отказались. Также следственное управление СКР по региону не прокомментировало в настоящее время данную информацию.

Как добавил РИА Новости источник в региональном надзорном ведомстве, речь идет о получении взяток от трех физических лиц за решение вопросов, связанных с регистрацией иностранных граждан на территории России.