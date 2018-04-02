ФСБ задержала главу миграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД Челябинской области

В упомянутом отделе проходит обыск и выемка документов, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание отмечает, что в пресс-службе полицейского главка официально подтвердили лишь проведение «необходимого комплекса мероприятий» по инициативе оперативно-розыскной части службы безопасности ГУ МВД совместно с УФСБ.