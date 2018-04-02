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ФСБ задержала главу миграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД Челябинской области
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ФСБ задержала главу миграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД Челябинской области 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Сотрудники УФСБ задержали начальника отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области Владимира Белоносова по подозрению в получении взяток.
В упомянутом отделе проходит обыск и выемка документов, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Издание отмечает, что в пресс-службе полицейского главка официально подтвердили лишь проведение «необходимого комплекса мероприятий» по инициативе оперативно-розыскной части службы безопасности ГУ МВД совместно с УФСБ.
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