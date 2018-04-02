Неизвестные в масках напали на сотрудников ЧОП в Забайкалье

Инцидент, о котором идет речь, произошел минувшей ночью в Улетовском районе. В полицию обратились двое мужчин, которые сообщили, что на них напали пьяные люди в масках. Злоумышленники избили своих жертв, а также похитили два аэрозольных баллончика и два сотовых телефона.

По горячим следам грабители были задержаны. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Забайкальскому краю, ими оказались трое жителей Читы , которые ранее работали на этом предприятии и вероятно решили насолить бывшему руководству. Грабители признались в содеянном и вернули часть похищенного. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Фото: pixabay.com.