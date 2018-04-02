Ещё
Уральский бизнесмен ответит в суде за пожар в детсаду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уральский бизнесмен ответит в суде за пожар в детсаду 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В уральской столице перед судом предстанет предприниматель, который организовал сеть частных детских садов, в одном из которых произошел пожар.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летнего жителя Екатеринбурга.
По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, уголовное дело в отношении мужчины передано в суд. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Отметим, что по версии следствия, мужчина организовал сеть частных детсадов для воспитанников в возрасте до 6 лет. Содержание одного ребенка обходилось родителям в 6 тысяч рублей в месяц. Квартиры, в которых содержались дети, не отвечали санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям.
В одном из таких детсадов отсутствовал пожарный выход, отделка стен и потолка осуществлена из горючих материалов, отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация. Здесь 25 марта 2016 года произошел пожар — загорелась отделка стен и потолка. В результате происшествия пострадали четверо воспитанников. Одни из них получили острое отравление продуктами горения, другие — термические ожоги.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Тверской суд Москвы арестовал братьев Магомедовых В ГК «Сумма» заявили о штатной работе всех подразделений компании Экс-сотрудник РЖД из Кургана признался в эксплуатации подчиненных на даче
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия сорвалась с цепи»943
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России137
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать86
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1414
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»340
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
06:59
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой
Происшествия В мире
01:07
Буйный зритель избил актёра шлемом на сцене
Происшествия Общество
00:32
Умер Михаил Угаров
Шоу-бизнес Происшествия
00:41
Полуобнажённые красотки оседлали сноуборды
Общество
00:59
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
Шоу-бизнес
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение