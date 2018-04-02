Уральский бизнесмен ответит в суде за пожар в детсаду

В уральской столице перед судом предстанет предприниматель, который организовал сеть частных детских садов, в одном из которых произошел пожар.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летнего жителя Екатеринбурга

По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, уголовное дело в отношении мужчины передано в суд. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Отметим, что по версии следствия, мужчина организовал сеть частных детсадов для воспитанников в возрасте до 6 лет. Содержание одного ребенка обходилось родителям в 6 тысяч рублей в месяц. Квартиры, в которых содержались дети, не отвечали санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям.

В одном из таких детсадов отсутствовал пожарный выход, отделка стен и потолка осуществлена из горючих материалов, отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация. Здесь 25 марта 2016 года произошел пожар — загорелась отделка стен и потолка. В результате происшествия пострадали четверо воспитанников. Одни из них получили острое отравление продуктами горения, другие — термические ожоги.