Суд вынес приговор курганцу, зарезавшему жену

Курганский городской суд вынес приговор 47-летнему жителю Кургана, убившему собственную жену.

По версии следствия, в ночь с 17 на 18 сентября 2017 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, взял на кухне нож, прошел в спальню и один раз ударил в грудь ножом спящую супругу. Женщина от полученных ранений скончалась на месте.

Однако обвиняемому этого показалось мало: он сфотографировал тело женщины на сотовый телефон и отправил снимок своей теще, после чего продолжил выпивать, а затем «решил уйти на тот свет за супругой».

— Курганец несколько раз ударил себя ножом в грудную клетку. Однако прибывшие на место происшествия сотрудники реанимационной бригады оказали ему квалифицированную медицинскую помощь, после чего мужчина был госпитализирован, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Курганской области

Как уточняют в областной прокуратуре , курганец свою вину признал частично, полагая, что в момент убийства из-за психического расстройства не осознавал, что творит. Однако психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым.