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Суд вынес приговор курганцу, зарезавшему жену
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Суд вынес приговор курганцу, зарезавшему жену 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Курганский городской суд вынес приговор 47-летнему жителю Кургана, убившему собственную жену.
По версии следствия, в ночь с 17 на 18 сентября 2017 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, взял на кухне нож, прошел в спальню и один раз ударил в грудь ножом спящую супругу. Женщина от полученных ранений скончалась на месте.
Однако обвиняемому этого показалось мало: он сфотографировал тело женщины на сотовый телефон и отправил снимок своей теще, после чего продолжил выпивать, а затем «решил уйти на тот свет за супругой».
— Курганец несколько раз ударил себя ножом в грудную клетку. Однако прибывшие на место происшествия сотрудники реанимационной бригады оказали ему квалифицированную медицинскую помощь, после чего мужчина был госпитализирован, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Курганской области.
Как уточняют в областной прокуратуре, курганец свою вину признал частично, полагая, что в момент убийства из-за психического расстройства не осознавал, что творит. Однако психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым.
Убийца приговорен к 9 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
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