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Курганца отправят в колонию за ДТП у стелы при въезде в город
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Курганца отправят в колонию за ДТП у стелы при въезде в город 

АиФ 43 минуты назад
Фото: АиФ
Суд в Кургане вынес приговор местному жителю, которого признали виновником смертельного ДТП на въезде в город, сообщают в пресс-центре областной прокуратуры.
Установлено, что мужчина был лишён водительских прав и находился под воздействием алкоголя, когда в октябре 2017 года на автомобиле Mercedes-Benz врезался в стелу «Курган», расположенную на участке с круговым движением. По данным следствия, перед аварией машина двигалась по улице Омской на скорости около 130 км/ч. Полученные при наезде на препятствие травмы стали смертельными для одного из пассажиров, здоровью ещё одного человека причинён тяжкий вред.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года», — рассказали в прокуратуре, пояснив, что приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, ранее в столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Курганской области пострадали четыре человека.
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