Курганца отправят в колонию за ДТП у стелы при въезде в город

Суд в Кургане вынес приговор местному жителю, которого признали виновником смертельного ДТП на въезде в город, сообщают в пресс-центре областной прокуратуры.

Установлено, что мужчина был лишён водительских прав и находился под воздействием алкоголя, когда в октябре 2017 года на автомобиле Mercedes-Benz врезался в стелу «Курган», расположенную на участке с круговым движением. По данным следствия, перед аварией машина двигалась по улице Омской на скорости около 130 км/ч. Полученные при наезде на препятствие травмы стали смертельными для одного из пассажиров, здоровью ещё одного человека причинён тяжкий вред.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года», — рассказали в прокуратуре , пояснив, что приговор пока не вступил в законную силу.