Семеро жителей Приморья пойдут под суд за создание притонов

Утверждено обвинительное заключение против семерых жителей Владивостока . Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья, их обвиняют в организации притонов.

По версии следствия, преступную группу организовала местная жительница. Она вовлекла преступную деятельность двух приятельниц, выполнявших функции управляющих притонов. В состав преступной группы также вошли трое мужчин. Они отвечали за безопасность функционирования нелегального бизнеса. Один из мужчин выполнял свою работу дистанционно, так как отбывал наказание в колонии.

В качестве «пиарщика» был привлечен специалист в области компьютерной техники. Он размещал объявления с фотографиями девушек в Интернете с предложениями воспользоваться услугами сексуального характера.

Под притоны были оборудованы две квартиры. Для вовлечения женщин в занятие проституцией размещались объявления с предложением работы. В работу притонов было вовлечено не меньше восьми женщин.

Преступная деятельность группы была пресечена в феврале 2017 года.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами и содержание притонов для занятия проституцией) и по ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией).