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Семеро жителей Приморья пойдут под суд за создание притонов
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Семеро жителей Приморья пойдут под суд за создание притонов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Утверждено обвинительное заключение против семерых жителей Владивостока. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья, их обвиняют в организации притонов.
По версии следствия, преступную группу организовала местная жительница. Она вовлекла преступную деятельность двух приятельниц, выполнявших функции управляющих притонов. В состав преступной группы также вошли трое мужчин. Они отвечали за безопасность функционирования нелегального бизнеса. Один из мужчин выполнял свою работу дистанционно, так как отбывал наказание в колонии.
В качестве «пиарщика» был привлечен специалист в области компьютерной техники. Он размещал объявления с фотографиями девушек в Интернете с предложениями воспользоваться услугами сексуального характера.
Под притоны были оборудованы две квартиры. Для вовлечения женщин в занятие проституцией размещались объявления с предложением работы. В работу притонов было вовлечено не меньше восьми женщин.
Преступная деятельность группы была пресечена в феврале 2017 года.
Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами и содержание притонов для занятия проституцией) и по ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией).
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