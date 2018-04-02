Жительница Перми из ревности ударила гражданского мужа ножом в грудь 

Ссора на почве ревности закончилась для жителя Перми больницей.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, вечером в Орджоникидзевском районе краевого центра 32-летняя женщина выпивала со своим 39-летним сожителем. Во время застолья возник конфликт на почве ревности. Рассерженная пермячка ударила мужчину ножом. Его отвезли в больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Подозреваемую быстро задержали и доставили в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.