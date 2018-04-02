Жительница Перми из ревности ударила гражданского мужа ножом в грудь 

АиФ Пермь: последние новости

В Березниках мужчина совершил кражу из квартиры местной жительницы

В Перми уроженца Уссурийска приговорили за незаконный оборот наркотиков

Через 48 часов примут решение о мере пресечения для Александра Телепнёва