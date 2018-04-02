Мясо отобрал грабитель у старушки в Сузуне

Около месяца собиралась с силами пожилая пенсионерка, чтобы заявить в полицию на ограбившего ее 29-летнего парня. Как сообщили VN.ru в ГУ МВД по Новосибирской области, молодой человек, находясь в квартире одного из домов рабочего поселка Сузун , угрожая ножом, отобрал у 80-летней пенсионерки деньги и три килограмма свинины. Общая сумма ущерба составила около 1300 рублей.

О случившемся женщина заявила в полицию первого апреля. Оперативники быстро «вычислили» грабителя. Им оказался ранее судимый за кражу 29-летний житель села Верх-Сузун.

Мясо и мясные продукты нередко привлекают внимание грабителей. Так, «голодный» покупатель спонтанно украл в магазине Барабинска ведро шашлыка. Выбежав из магазина, мужчина испугался и выбросил добычу в снег, однако это не освободило его от ответственности. Уже через несколько минут полицейские задержали подозреваемого и установили его личность.

А летом курьезный случай зафиксировали работники магазина «Ярче!». Рано утром к ним ворвался мужчина и, угрожая ножом, требовал накормить. Получив отказ, голодный дебошир разбил стеклянную дверь и проник внутрь супермаркета.