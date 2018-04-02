В Новотроицке полицейские разыскивают грабителей, напавших на пенсионера

Новотроицке полицейские разыскивают двух мужчин, которые подозреваются в ограблении пенсионера.

Как сообщает УМВД региона, 31 марта около шести часов вечера неизвестные напали на 61-летнего местного жителя в районе дома №48 по улице Пушкина. Злоумышленники с применением насилия украли 1400 рублей и сотовый телефон.

Первому подозреваемому на вид 20-25 лет, его рост 175-180 см, он плотного телосложения. В день преступления был одет в черную кожаную куртку с капюшоном с меховой опушкой, черные зимние ботинки, темные брюки, черную бейсболку.

Второму подозреваемому на вид 20-25 лет, его рост 180-185 см, телосложение среднее. Был одет в светлую куртку без капюшона с коротким воротником в виде стоячки с меховым обрамлением, темные брюки и темную обувь, темные перчатки, серую iofgre с белой надписью.

Полицейские просят, всех, кто владеет информацией о подозреваемых, позвонить по телефонам: +7-905-896-55-00, 8-922-882-66-51, или 02.