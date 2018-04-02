Ещё
Во время свидания житель Киргизии задушил россиянку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во время свидания житель Киргизии задушил россиянку 

Свободная пресса 34 минуты назад
52-летняя жительница Хабаровска стала жертвой 30-летнего иностранца. Труп женщины был обнаружен в Еврейской автономии. Как сообщает местное издание «Молодой дальневосточник XXI век», женщина была одинокой, а потому периодически знакомилась с мужчинами в социальных сетях. Так, хабаровчанка познакомилась с жителем Киргизии. Изрядно выпив, пара начала скандалить, женщина перешла на оскорбления, после чего житель Киргизии избил женщину, а позже задушил. Тело знакомой мужчина завернул в одеяло, упаковал в большую сумку и на ее же машине, вывез в ЕАО.
Иностранца стражи правопорядка задержали. Расследование убийства закончилось. Дело передано в суд. Мужчине грозит до 15 лет колонии. Смягчающим обстоятельством в деле фигуранта может стать наличие у него малолетнего ребенка. В стране гастарбайтер находился легально.
Ранее «СП» сообщала, что жительница Санкт-Петербурга нашла в кладовке съемного жилья мумифицированный труп мужчины. На страшную находку женщина наткнулась в первый же день, как заехала в новую квартиру. Во время уборки она открыла кладовку и увидела тело, залитое монтажной пеной. По размеру обуви и фасону брюк она догадалось, что это мужчина.
Криминальные новости: Житель Владимирской области убил супругу и дочь, после чего покончил с собой
Свободная пресса: последние новости
Сможет ли правительство Медведева отречься от «Суммы» Неизвестный ранил ножом заместителя главврача одной из больниц Махачкалы В Саратовской области мужчина украл звезду с «Вечного огня» для сдачи на металлолом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия сорвалась с цепи»656
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1340
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»336
Саудиты принуждают Россию к сделке214
Илон Маск объявил о «банкротстве» Tesla61
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение