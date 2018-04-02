Во время свидания житель Киргизии задушил россиянку

52-летняя жительница Хабаровска стала жертвой 30-летнего иностранца. Труп женщины был обнаружен в Еврейской автономии. Как сообщает местное издание «Молодой дальневосточник XXI век», женщина была одинокой, а потому периодически знакомилась с мужчинами в социальных сетях. Так, хабаровчанка познакомилась с жителем Киргизии . Изрядно выпив, пара начала скандалить, женщина перешла на оскорбления, после чего житель Киргизии избил женщину, а позже задушил. Тело знакомой мужчина завернул в одеяло, упаковал в большую сумку и на ее же машине, вывез в ЕАО.

Иностранца стражи правопорядка задержали. Расследование убийства закончилось. Дело передано в суд. Мужчине грозит до 15 лет колонии. Смягчающим обстоятельством в деле фигуранта может стать наличие у него малолетнего ребенка. В стране гастарбайтер находился легально.

Ранее «СП» сообщала, что жительница Санкт-Петербурга нашла в кладовке съемного жилья мумифицированный труп мужчины. На страшную находку женщина наткнулась в первый же день, как заехала в новую квартиру. Во время уборки она открыла кладовку и увидела тело, залитое монтажной пеной. По размеру обуви и фасону брюк она догадалось, что это мужчина.