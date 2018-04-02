В Екатеринбурге осудят организатора сети частных детских мини-садов

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летнего владельца частной сети детских мини-садов. В одном из них два года назад произошел пожар, в результате которого пострадали дети, сообщает в понедельник, 2 апреля, «АиФ-Урал»

В ходе проверки надзорного ведомства выяснилось, что мужчина с 2014 по 2016 годы организовал сеть детских садов, где воспитывались дети до 6 лет. Содержание ребенка обходилось родителям в 6 тысяч рублей, и за два года предпринимательской деятельности владелец заработал более 8 млн рублей.

По данным прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга, предприниматель не зарегистрировал коммерческую деятельность в установленном законом порядке, а в группы, где воспитывались дети, располагались в квартирах, не соответствующих нормам санитарно-эпидемиологического законодательства. Однако известно о деятельности индивидуального предпринимателя стало известно после того, как в марте 2016 года в одном из детских садов по улице 8 Марта произошел пожар и отсутствовала противопожарная сигнализация.

«25 марта 2016 года в данной квартире-садике произошло возгорание отделки стен и потолка, квартира заполнилась дымом. В результате четверо воспитанников, двое из которых сыновья обвиняемого, получили острое отравление продуктами горения, а один — термический ожог кожи головы и лица, а также кистей рук 1-2 степени», — сообщили «АиФ-Урал» в районной прокуратуре

Уголовное дело в отношении бизнесмена будет рассматривать Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Мужчина обвиняется по п. «б» ч.2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных в отношении детей в возрасте до шести лет»), ч.1 ст.171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). По первой уголовной статье предпринимателю грозит срок до 6 лет, по второй — обязательные работы на срок до 480 часов.