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В Приангарье неизвестные напали на Шахназарова
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В Приангарье неизвестные напали на Шахназарова 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент произошел в ночь на 1 апреля. Как сообщает IrkutskMedia, по словам самого пострадавшего, нападение может быть связано с его профессиональной деятельностью: «Пробита голова, нападавших пока не поймали. Денег злоумышленники не взяли, хотя нашли их. Я связываю это только с профессиональной деятельностью. Откуда якобы грабители знали, что я журналист? Без паспорта у меня как юридического лица парализована работа с банком. Это мог знать только профессионал», — сообщил Шахназаров.
Известно, что у пострадавшего главного редактора, директора интернет-канала «Шелехов News» Виталия Шахназарова неизвестные похитили телефон, документы и банковскую карту. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.
Фото: pixabay.com.
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