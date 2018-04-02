Ещё
Под Иркутском отец-одиночка несколько лет насиловал дочь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Иркутском отец-одиночка несколько лет насиловал дочь 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Суд приговорил 43-летнего жителя города Усолье-Сибирское к длительному тюремному сроку за совершение насильственных действий сексуального характера над своей 11-летней дочерью. Девочке пришлось жить с отцом, поскольку ее мать была лишена родительских прав.
Угрожая, что побьет ее ремнем, отец совершал насильственные действия с дочерью на протяжении нескольких лет. Рассказывать кому-либо о домашних зверствах ребенок побоялся. Однажды, не выдержав происходящего, девочка сбежала из дома. Родственники, у которых она укрылась от отца, написали заявление в полицию, передает EG.ru. Следственное управление по Иркутской области возбудило уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», которая предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Сообщается, что подсудимый на первых допросах признавался в содеянном, но затем от показаний отказался. Также мужчина утверждал, что его оговорили и силой заставили взять на себя вину, а дочь, скорее всего, имела контакты с кем-то другим. Однако проведенная экспертиза доказала, что повреждения возникли несколько лет назад и в дальнейшем имели систематический характер. Показания, которые дала девочка педагогу-психологу, тоже говорят против подсудимого. На судебном заседании мужчина вел себя вызывающе и говорил, что наказания он не боится и отбыть его подсудимому ничего не стоит.
Следствие установило, что в конце июня 2016 года девочка сбежала из дома к родственникам, которые и обратились в правоохранительные органы. На тот момент девочке было 11 лет. Суд учел все смягчающие и отягчающие обстоятельства и приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Дни.ру: последние новости
Шутки в сторону: "Уральские пельмени" собирают Натиевского в тюрьму Новый провал Виталины Цымбалюк-Романовской Ветеринар-живодер замучил до смерти 170 собак
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю25
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России347
«Россия сорвалась с цепи»1124
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»347
Что останется у Тулеева после отставки88
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
01:00
«Яхта Сталина» станет музеем в Парке Горького
Новости Москвы
02:04
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей
Шоу-бизнес
03:43
Натали трагически потеряла третьего ребенка
Шоу-бизнес
00:59
Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Шоу-бизнес
00:41
Россия испытала новую противоракету
Оружие Армия
00:16
Волочкову атаковали хейтеры
Шоу-бизнес
00:30
Бузову заметили в объятиях олимпийского чемпиона
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение