Под Иркутском отец-одиночка несколько лет насиловал дочь

Суд приговорил 43-летнего жителя города Усолье-Сибирское к длительному тюремному сроку за совершение насильственных действий сексуального характера над своей 11-летней дочерью. Девочке пришлось жить с отцом, поскольку ее мать была лишена родительских прав.

Угрожая, что побьет ее ремнем, отец совершал насильственные действия с дочерью на протяжении нескольких лет. Рассказывать кому-либо о домашних зверствах ребенок побоялся. Однажды, не выдержав происходящего, девочка сбежала из дома. Родственники, у которых она укрылась от отца, написали заявление в полицию, передает EG.ru . Следственное управление по Иркутской области возбудило уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», которая предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Сообщается, что подсудимый на первых допросах признавался в содеянном, но затем от показаний отказался. Также мужчина утверждал, что его оговорили и силой заставили взять на себя вину, а дочь, скорее всего, имела контакты с кем-то другим. Однако проведенная экспертиза доказала, что повреждения возникли несколько лет назад и в дальнейшем имели систематический характер. Показания, которые дала девочка педагогу-психологу, тоже говорят против подсудимого. На судебном заседании мужчина вел себя вызывающе и говорил, что наказания он не боится и отбыть его подсудимому ничего не стоит.