Житель Ульяновска ограбил знакомую, пустив в ход скотч и освежитель воздуха

Ульяновский рецидивист, которому не хватало денег на выпивку, решил ограбить знакомую и направился к ней домой, прихватив рулон скотча и баллончик с освежителем воздуха, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Когда знакомая открыла дверь, нанес ей удар кулаком по лицу и заклеил скотчем рот. Затем, брызнув из баллончика в глаза, стал ее душить с тем, чтобы вынудить отдать золотые украшения.

Потерпевшая отдала преступнику две золотые цепочки и два кольца. Злоумышленник, уходя, взял с собой еще и два мобильных телефона.

Ленинский районный суд признал мужчину виновным в разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище. Ранее ульяновец был неоднократно судим за кражи. Учитывая это, ему назначили 8 лет 1 месяц колонии особого режима . Также обязали выплатить причиненный ущерб — 26,8 тысяч рублей, а также моральную компенсацию — 25 тысяч.

Осужденный попытался обжаловать приговор на том основании, что потерпевшая сама впустила его в квартиру, и сначала он якобы просто предлагал ей сдать золото в ломбард, а ударил лишь когда она отказала. Но решение районного суда было оставлено в силе.