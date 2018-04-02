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Приморскому убийце и насильнику детей дали пожизненное
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Приморскому убийце и насильнику детей дали пожизненное 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Суд в Приморье приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, признанного виновным в изнасиловании и убийстве десятилетней девочки в 2015 году. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по краю.
Следствие сумело доказать, что подсудимый в селе Лазо обманом усадил ребенка в свою машину, отвез на пустырь, избил, изнасиловал и, опасаясь разоблачения, задушил. Преступление не удалось раскрыть по горячим следам, однако автомобиль подозреваемого был замечен недалеко от места преступления. Злоумышленник предоставил алиби, но оно было опровергнуто следователями. Под давлением улик убийца признался в содеянном.
В ходе следствия была установлена причастность подсудимого еще к 18 преступлениям против половой неприкосновенности детей.
Двум соучастникам преступника суд назначил наказание в виде лишения свободы — мужчину приговорили к четырем годам тюрьмы, женщине дали 3,5 года.
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