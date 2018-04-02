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Мужчину с наркотиками задержали на станции в Приморье
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Мужчину с наркотиками задержали на станции в Приморье 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Транспортными полицейскими на перегоне станции Артем-Приморский-1 был остановлен 37-летний житель Приморского края., сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.
При проведении личного досмотра в полицейской части унего было изъято пять медицинских шприцев с гашишным маслом и бумажный сверток. Всего порядка пяти граммов наркотического средства.
По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере.
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