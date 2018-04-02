Мужчину с наркотиками задержали на станции в Приморье

Транспортными полицейскими на перегоне станции Артем-Приморский-1 был остановлен 37-летний житель Приморского края ., сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

При проведении личного досмотра в полицейской части унего было изъято пять медицинских шприцев с гашишным маслом и бумажный сверток. Всего порядка пяти граммов наркотического средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере.